Shonda Rhimes n’a pas fini de surprendre les téléspectateurs. Après le décès tragique de Derek Shepherd durant la onzième saison du show, Meredith Grey reprend progressivement le cours de sa vie dans les premiers épisodes de la saison 12. Problème, elle se retrouve confrontée à Penny Blake, l’un des médecins qui s’occupait de Derek lors de son arrivée à l’hôpital après son accident de voiture. Dévastée par cette négligence médicale dont a été victime Derek, Penny s’en veut de ne pas avoir imposé ses idées. C’est au cours de l’épisode 4 intitulé Sauver les apparences que son personnage réapparaît dans la série, pour le grand malheur de Meredith Grey. En effet, Shonda Rhimes, la créatrice de la série, a décidé de surprendre les téléspectateurs avec une nouvelle intrigue amoureuse entre Callie Torres et… Penny Blake. Une idylle très mal vécue par l’héroïne du show.

Dans le cinquième épisode, alors que Meredith organise un dîner chez elle, les événements dérapent. Face à la colère de Meredith, Penny est mise à l’écart. Et c’est durant ce repas que Meredith avoue à ses collègues qu’elle connaissait déjà la jeune chirurgienne et que cette dernière est en partie responsable de la mort de son époux. Une révélation choc pour l’ensemble des chirurgiens du Grey Sloan Memorial et surtout pour Amelia, la sœur de Derek. Malheureusement pour Meredith, Penny Blake sera de retour à l’hôpital puisque Miranda Bailey lui propose un poste de résidente. Comment va se dérouler l’intégration de Penny ? Réponse le 1er février prochain sur TF1.

