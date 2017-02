Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Pénélope Blake, plus communément appelée Penny, a fait son apparition dans la saison 11 de Grey’s Anatomy. Un nouveau personnage fort qui fait déjà beaucoup parler, et pour cause…

On se rappelle tous de la mort subite et catastrophique de notre cher Derek Shepherd, alias docteur Mamour. L’incompétence de Penny ainsi que son manque cruel d’assurance ont eu raison de ce dernier. Plus qu’une simple erreur médicale, Pénélope devra non seulement assumer la mort d’un docteur emblématique et respecté de tous, mais aussi le mépris de sa veuve Meredith Grey devenue sa responsable…



Penny : cible numéro 1 du Grey Sloan Memorial

Tous l’aimait et le respectait, et elle l’a tué. Derek Sheperd sonne dans les esprits de chacun comme l’histoire d’un homme qui fût mort par la faute d’une seule et même personne : Penelope Blake. Et ce n’est pas son arrivée timide lors d’un repas où elle ne connait personne qui arrange les choses ! Présentée comme la nouvelle petite copine de Callie sous les yeux d’Arizona et de Meredith, elle ne réussit pas à clamer son innocence et encore moins à s’imposer. C’est décidé : elle est LA personne à détester.



L’occasion pour elle de s’affirmer ?

Au fond, on aime Meredith parce qu’elle nous surprend toujours, et encore plus dans ce genre moment difficile de sa vie. Cette dernière décide de travailler avec celle qu’elle considère comme son ennemi public. Néanmoins, le caractère difficile de Grey a raison de Penny : les tâches ingrates lui sont attribuées, au grand désespoir de sa petite copine Callie. L’occasion pour notre jolie rousse de s’affirmer, pour la première fois, et de nous montrer qu’elle peut elle aussi devenir un grand chirurgien…

Penny arrivera-t-elle à s’affirmer ?

