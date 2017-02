Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Alors que deux nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy seront diffusés dès le mercredi 15 février sur TF1, un couple semble au bord de la rupture. Pire, au bord du divorce. Toujours irréconciliables, April et Jackson pourraient franchir une nouvelle étape dans leur séparation. Et le couple n’est pas le seul à s’être déchiré tout au long du show…

1/ Addison Montgomery/Derek Shepherd

Dès les premières minutes de la série Grey’s Anatomy, un couple semble déjà dans la tourmente. Il s’agit de Derek et Addison, mariés depuis onze ans. Après la tromperie du chirurgien avec l’héroïne du show, la nouvelle interne Meredith Grey, les choses se compliquent entre eux. Le couple officialise leur divorce durant la troisième saison suite à de nombreux rebondissements, mensonges et trahisons.





2/ George O'Malley/Callie Torres

La relation entre ces deux personnages commence durant la deuxième saison alors que Callie Torres dort dans l'une des salles de l’hôpital. D’abord amis, les deux médecins se rapprochent très vite malgré les réactions médusées des autres internes. Et leur relation s’accélère durant la troisième saison lors d’un voyage à Las Vegas. Ils reviennent à l’hôpital... mariés. Une annonce choc pour Izzie Stevens, jalouse de leur relation. Le trio amoureux se forme et provoque un raz-de-marée dans le cœur de George O’Malley. Face aux indécisions de son époux et surtout à la relation plus qu’ambiguë qu’il entretient avec Izzie, Callie rompt et demande le divorce au début de la saison 4.





3/ Cristina Yang/Owen Hunt

Les aventures d’un autre couple rythment le quotidien de l’hôpital du Seattle Grace - devenu le Grey Sloan Memorial. Il s’agit de Cristina Yang et d’Owen Hunt. Ce dernier débarque dans la saison 5 de Grey’s Anatomy mais aussi dans le cœur de la chirurgienne. Cet ancien militaire et nouveau chef de la traumatologie commence alors une relation avec Cristina. Mais tout ne va pas se passer comme prévu… Malgré un mariage heureux dans la septième saison, le couple connaît de nombreux différends et notamment au sujet de fonder une famille. Ils divorcent finalement dans la neuvième saison avant le grand départ de Cristina, incarnée par Sandra Oh, pour la Suisse.





4/ Alex Karev/ Izzie Stevens

Le mariage entre Alex et Izzie est sans doute le plus rapide de l’histoire de Grey’s Anatomy. Mariés durant les ultimes épisodes de la cinquième saison, ils se séparent au cours de la saison 6. Malgré les efforts de la jeune femme – atteinte d’un cancer – pour reconquérir Alex, ce dernier lui envoie finalement les papiers du divorce. Et le départ de l'actrice Katherine Heigl met un point final à leur histoire.





5/ Callie Torres/Arizona Robbins

Très apprécié des téléspectateurs, le couple formé par Callie et Arizona ne tient finalement pas malgré la complicité qui les unit. Shonda Rhimes, la créatrice de la série, décide finalement de mettre un terme à leur relation. Après le crash d’avion survenu dans le dernier épisode de la saison 8 durant lequel Arizona perd sa jambe, les deux femmes connaissent plusieurs coups durs. C’est durant la onzième saison que le couple décide de mettre un terme à leur relation après plusieurs jours de thérapie avec un psychologue.

Qu'en sera-t-il d'April et Jackson ? Réponse mercredi à 20H55 sur TF1