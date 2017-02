Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Meredith Grey et Derek Shepherd / Saison 2 - épisode 15 :

Meredith Grey et Derek Shepherd ont sans aucun doute été le couple le plus emblématique de la série. Dès le lancement du show, l’héroïne a succombé au charme du docteur Mamour. Et leur relation amoureuse n’a cessé d’attiser la curiosité des téléspectateurs. Fou amoureux de la chirurgienne jusqu’à son dernier souffle dans la douzième saison, Derek Shepherd n’a jamais eu peur de lui avouer ses sentiments : "Je t’aime, et tu m’aimes. Et, qu’importe ce qui arrive, je m’en moque, je ne veux pas savoir. Voilà ce qu’on va faire : plus de docteurs, plus de labos. Et toi et moi on fera beaucoup d’amour. Peut-être qu’on pourra faire un bébé, peut-être pas. Peut-être que tu auras l'Alzheimer, peut-être pas. Mais, emmerde les probabilités, emmerde la science. Contentons-nous de vivre. Qu’arrive ce qu’il doit arriver."

Meredith et Derek / Saison 4 – final :

Amoureuse de Derek, Meredith décide d’accepter sa proposition d’emménager avec lui et s'engage officiellement dans leur relation. C'est avec des bougies qu'elle réalise le plan de leur future maison. Une attention émouvante et riche de sens pour l’héroïne : "Je ne sais pas si j’ai confiance en toi, je veux te faire confiance, je ne sais pas trop alors je vais essayer. Je crois qu’on peut être extraordinaire ensemble plutôt qu’être ordinaire séparément", affirme Meredith avant d’embrasser Derek.

Mark et Lexie / Saison 8 – épisode 2 :

L’épisode 22 de la huitième saison marque un tournant dans la relation entre Mark et Lexie. Après plusieurs rebondissements, la demi-sœur de Meredith décide d’avouer ses sentiments à son collègue, Mark : "Je t'aime encore (…) Je t'aime tellement, j'ai vraiment essayé de ne pas te le dire, j'ai essayé de plus y penser, d'enfouir ça bien au fond de moi et de me convaincre qu'il n'y avait plus rien. (…) Il n’y a que toi, je t'aime toi. Je t'aime de toutes mes forces. Tu es à l'intérieur, je suis contaminée, c'est comme un virus, le virus Mark Sloan. Et j'arrive à rien, c'est ridicule, je n’arrive pas à penser à autre chose, je ne pense à personne d'autre. Et... Je ne dors plus, je n’arrive pas à manger, je n’arrive pas à respirer, je t'aime, c'est tout. Je t'aime tout le temps, je t'aime chaque seconde de chaque jour et... Et voilà, je suis amoureuse de toi. Je suis tellement soulagée de l'avoir enfin dit en face, je t'aime et je me sens tellement mieux maintenant. Je t'aime." Une déclaration émouvante qui survient juste avant le crash d’avion du final de la saison dans lequel Mark et Lexie perdent tragiquement la vie.

April et Jackson / Saison 10 – épisode 12 :

Un autre couple phare de la série a séduit les téléspectateurs. Il s’agit d’April Kepner et Jackson Avery. Après avoir attendu durant plusieurs épisodes, les fans du couple ont enfin assisté à une belle déclaration d’amour entre les deux personnages : "Je t’aime April, Je t’ai toujours aimé. J’aime tout de toi, même les choses que je déteste. Je les aime. Et je te veux. Je t’aime et je pense, et j’espère que toi aussi."

Callie Torres et Arizona Robbins / Saison 6 – épisode 24 :

Alors que le couple est en pleine crise, Callie et Arizona s’embrassent devant l’hôpital après avoir sauvé un patient. En désaccord sur le fait d’avoir des enfants, elles trouvent pourtant un terrain d’entente, conscientes qu’elles ne peuvent pas se séparer : "Nous aurons des enfants, nous aurons dix enfants, parce que la vie est trop courte. Et j’ai toujours pensé que je n’étais pas prête à être mère, mais tu seras une mère géniale. Tu seras une incroyable mère. Et je t’aime tellement. Je ne peux pas vivre sans toi et nos dix enfants."

Alex Karev / Jo Wilson – Saison 10 – épisode 12

Jackson Avery n’est pas le seul chirurgien à avouer ses sentiments lors du mariage d’April Kepner dans la dizième saison. Alex Karev est aussi convaincu de sa relation avec Jo : "On est la seule famille dont on a besoin, et on sera ensemble pour toujours. Toi et moi. Et on aura des enfants, je serai un bon père, tu le seras aussi. Nous serons ensemble, juste nous. On a besoin de personne d’autre."

