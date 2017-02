Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

On les adore ! C’est l’un des couples phares de cette saison 12 de Grey’s Anatomy et malgré les difficultés, ils sont toujours arrivés à remonter la pente… Voici POURQUOI il est IMPOSSIBLE que April et Jackson mettent fin à leur idylle.

Le couple April/Jackson nous en a fait voir de toutes les couleurs depuis leurs débuts dans Grey’s Anatomy. Petit récapitulatif des raisons pour lesquelles on ne croit pas à leur séparation :



Des débuts chaotiques, et pourtant !

On s’en souvient parfaitement, le couple April Jackson c’était avant tout l’histoire de deux personnes totalement différentes, mais dont les sentiments étaient trop forts pour être contrés ! Persuadés n’être que des « sex-friends », les deux tourtereaux s’étaient infligés la séparation. April, demandée en mariage par un autre, avait alors acceptée avec l’approbation de Jackson. Sauf que lorsque les sentiments sont présents… cela donne un docteur Avery qui se lève lors du mariage de la belle rousse pour partir avec elle main dans la main !

Des épreuves difficiles

Ils étaient beaux, heureux et avaient tout pour vivre quelque chose de très beau, surtout lorsqu’ils ont appris la merveilleuse nouvelle : April était enceinte ! Une grossesse idyllique jusqu’à ce que Stéphanie se rende compte que tout ne va pas bien. Le bébé ne survivra pas, il est atteint de l’ostéogenèse imparfaite niveau 2. Une nouvelle qui bouleverse le couple qui ne sait s’il doit arrêter la grossesse ou non. Finalement April et Jackson se mettent d’accord et décident de garder l’enfant et de le voir partir dans leurs bras respectifs, quelques heures après sa naissance.

Des explications TOUJOURS repoussées

Si le couple April/Jackson devait se terminer dans Grey’s Anatomy, il l’aurait été depuis longtemps ! Se pensant certain de sa décision, Avery demande à sa femme des explications qui permettraient de clore leur histoire. Mais peut-être ne l’est-il pas réellement… En effet, les explications du couple sont TOUJOURS repoussées. D’autant que ces derniers continuent à se voir, et plus si affinités…

