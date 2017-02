Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les fans trépignaient d’impatience à l’idée de retrouver les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital. C’est désormais chose faite puisque TF1 a diffusé deux épisodes inédits hier soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Shonda Rhimes, la créatrice de la série, a réussi à surprendre les téléspectateurs. Dans l’épisode Les non-dits, on retrouve Meredith Grey bouleversée par l’arrivée de Penny Blake, le médecin en partie responsable de la mort de Derek à l’issue de la onzième saison. L’héroïne de la série doit gérer sa colère au sein de l’hôpital. Elle décide donc de donner un maximum de tâches à sa nouvelle collègue. Un comportement que Callie Torres n’approuve pas, elle qui démarre une nouvelle idylle avec Penny. De leurs côtés, April et Jackson continuent de s’ignorer, avant de décider de partager un dîner pour mettre les choses au clair. Un erreur pour le couple qui finit par dormir dans le même lit…Sans avoir régler ses problèmes. L’arrivée d’un autre personnage bouscule aussi le quotidien des chirurgiens. Il s’agit de Nathan Riggs, un ancien collègue d’Owen Hunt.

Dans l’épisode Départ de feu, les tensions entre Nathan Riggs et Owen Hunt commencent à se ressentir au sein de l’hôpital, alors que des pompiers blessés arrivent en nombre après un feu de forêt. Face au silence des deux hommes, les internes multiplient les suppositions. Owen s’oppose également à l’implication du Docteur Riggs sur un cas très spécial, celui du petit ami de sa mère. Les deux médecins finissent pas en venir aux mains, devant les autres chirurgiens. En parallèle, Maggie Pierce peine à assumer sa nouvelle histoire d’amour avec l’interne Andrew DeLuca. Toujours très sûre d’elle, la jeune femme n’arrive pas à dévoiler ses sentiments. Enfin, malheureusement pour les fans du couple April/Jackson, les choses ne s’arrangent pas, bien au contraire. Ils sont au bord du divorce… Soyez au rendez-vous mercredi 8 février à 20H55 pour deux nouveaux épisodes inédits sur TF1.

Retrouvez le replay de l'épisode Départ de feu