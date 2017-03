Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Le 1er mars, TF1 diffusait les épisodes 15 et 16 de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Entre la grossesse dissimulée d’April, les tensions entre cette dernière et Arizona, et une Meredith Grey qui se remet à flirter, la soirée était une nouvelle fois riche en émotion.

Alors que Meredith est sortie endurcie de son agression, elle tente de reprendre le cours de sa vie. De son côté April et Jackson doivent apprendre à vivre leur vie l’un sans l’autre, maintenant que les papiers du divorce ont été signés. Mais les épisodes 15 et 16 de la saison 12 viennent donner un coup d’accélérateur dans la vie de ces personnages. Que retenir ?

La grossesse d’April dévoilée

Alors que Jackson tente de réapprendre à vivre en homme célibataire, Arizona lui révèle qu’April est enceinte. Celui-ci, furieux, s’emporte contre son ex-femme. "Pourquoi c’est elle qui m’apprend ça ?" lance-t-il à April en la voyant. Les choses s’enveniment lorsque la jeune femme confie qu’elle était au courant de cette grossesse avant la signature des papiers du divorce. "Tu crois que je voulais que tu restes pour mon bébé et que tu me détestes après pour le restant de ma vie ?", demande-t-elle à son ex-mari, tentant en même temps de se justifier. Mais pour le chirurgien, April l’a trahi et il ne le supporte pas. Lorsqu’il se rend chez la jeune femme quelques heures plus tard, elle lui fait clairement comprendre qu’elle gardera cet enfant coûte que coûte. "Pour l’instant, c’est mon bébé, tu n’es pas mon mari, tu n’as pas ton mot à dire", lui lance-t-elle, en claquant la porte. La mère d'Avery, elle, ne l'entend pas cette oreille. Après une conversation avec April, elle informe son fils qu'elle a désormais toutes les cartes en main pour attaquer April en justice...

Meredith retrouvera-t-elle l’amour ?

Alors qu’elle se remet encore de la mort de Derek, Meredith se trouve confrontée à un dilemme : doit-elle accepter de prendre un verre avec le médecin militaire sexy Will Thorpe ? Après plusieurs hésitations, elle décide de commencer à le fréquenter. Un, deux, trois rencards… Elle pense enfin être prête à sauter le pas et l'embrasse. Mais, alors que Will passe la nuit chez elle, Meredith se met à hurler au petit matin et le met dehors. Et décide de passer le reste de la journée à… faire le ménage. Un prétexte pour dissimuler le fait qu'elle n'était en réalité pas prête à passer à autre chose. "Il n'est plus là et j'ai toujours sa foutue couverture !", explique-t-elle à Alex après avoir retrouvé un des biens de son époux. Et de confier que lorsqu'elle avait vu Will à son réveil à côté d'elle, elle avait pris peur. "Tout le monde me disait que j'étais prête, alors je me suis dit qu'il fallait juste y aller...". Mais, non, la blessure, la perte de Derek est encore là, bien présente. Lorsqu'elle confie à Will qu'elle a perdu son mari il y a deux ans, celui-ci comprend. "Je te le dis pour que tu te prépares, je te rappellerai un de ces quatre... Je serai patient, j'attendrai que tu sois prête, parce que je sais que tu vaux la peine d'attendre", lui répond-il.

Nathan se lâche contre Owen

Alors que les deux médecins viennent d’annoncer à des parents que leur fille est en mort cérébrale, ils reviennent à nouveau sur le sujet qui les divise depuis leurs retrouvailles : Megan. "Tu dois lâcher l’affaire, si après toutes ces années tu te sens encore coupable, c’est toi que cela regarde, ne viens pas te défouler sur moi", lance Nathan face à un Owen quelque peu abasourdi. "Je n’ai jamais renoncé. Toi tu l’as fait, t’as laissé Megan disparaître, t’as arrêté de chercher, moi non, j’étais là-bas, je suis resté, j’ai fouillé", continue Nathan, visiblement agacé par l’humeur d’Owen. Mais ce dernier est catégorique : sa sœur est morte à cause du chirurgien cardiaque, qui de son côté en veut à Owen d’être aussi affirmatif. "Tu n’as aucune preuve, c’est toi qui a décrété qu’elle était morte ", conclut Nathan.

VIDEO. Redécouvrez l'épisode 16 de la saison 12 de Grey's Anatomy.