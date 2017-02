Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

L’épisode de Grey’s Anatomy du mercredi 8 février 2017 diffusé sur TF1 a marqué les esprits. Voici ce qu’il fallait absolument retenir de « The Sound of Silence » (le bruit du silence), et pourquoi il fallait à tout prix le regarder !

Vous avez adoré l’épisode INEDIT et EXCEPTIONNEL de mercredi 8 février 2017 sur TF1 et vous souhaitez vous le remémorer ? Vous n’avez pas pu le regarder pour une raison inconnue et vous le regrettez beaucoup ? On vous offre la possibilité de rattraper votre retard en quelques points !

Une réalisation made by le GRAND Denzel Washington

Nos docteurs préférés n’en sont eux-mêmes pas revenus lorsqu’ils ont appris, la veille du tournage, que le célébrissime acteur Denzel Washington prendrait les commandes de l’épisode 9 de la saison 12 de Grey’s Anatomy « The Sound of silence ». Pourtant habitués au changement de réalisateurs, ils sont restés époustouflés lorsqu’ils ont lu le scénario de ce dernier. Poignant, le script n’a laissé personne indifférent, et encore moins les fans de Grey’s Anatomy !

Dans la peau de votre héroïne

Grey’s Anatomy, c’est avant tout l’histoire de Meredith Grey. Néanmoins, au fil des saisons, Shonda Rhimes nous a aussi fait découvrir et fait adorer les personnages secondaires de la série. Dans « The Sound of silence », Denzel Washington a remis en avant de la scène notre héroïne préférée et pas n’importe comment ! En effet, les téléspectateurs ont pu vivre le silence de Meredith en même temps que cette dernière puisque durant quelques minutes, le son disparait pour laisser place… au bruit du silence.

Une Meredith toujours plus surprenante !

Elle aura tout tout vécu : la mort de sa mère atteinte d’Alzheimer, un crash d’avion emportant sa sœur adorée, une fusillade dans son hôpital, la mort subite de son mari, et enfin… cette horrible attaque ! L’occasion pour les fans de la série de se remémorer combien la jeune femme reste courageuse, solide et surtout entourée. Les spectateurs ont pu se mettre à sa place et ainsi se rendre compte combien les gens l’aimaient, notamment Alex Karev, son ami de toujours, constamment à ses côtés…

