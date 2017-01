Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir quitté Meredith Grey (Ellen Pompeo) et ses collègues en juin dernier, les inconditionnels de Grey’s Anatomy retrouveront toute l’équipe du Grey Sloane Memorial Hospital le 1er février prochain à 20h55 sur TF1. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la suite de la saison 12 de la série culte américaine. Une saison dont les premiers épisodes ont mis à l’épreuve Meredith Grey.

Encore sous le choc du décès de son mari Derek Sheperd (Patrick Dempsey), qui a succombé à ses blessures après un accident de la route, Meredith voit son quotidien totalement bouleversé au début de la saison 12. Se retrouvant veuve avec trois enfants à charge, elle retourne dans la maison de sa mère et cohabite désormais avec Maggie, sa demi-sœur, et Amelia, la sœur de Derek. Et ce n’est pas la seule difficulté qu’elle doit affronter. Malgré une vie familiale bien remplie, elle a un planning très chargé entre les cours qu’elle donne aux étudiants, les patients parfois difficiles et son nouveau boulot de chef de de chirurgie générale.

Meredith Grey doit également composer avec une nouvelle venue qui est loin de faire l’unanimité. Lors d’un dîner organisé chez elle, elle découvre ainsi que la nouvelle petite-amie de Callie Torres (Sara Ramirez) n’est autre que Penny Blake (Samantha Sloyan), un des médecins qui s’est occupé de Derek et qui ne l’a pas soigné correctement, ce qui a entraîné sa mort. Pour couronner le tout, la jeune femme, qu’elle juge responsable de la mort de son mari, est la nouvelle résidente du Grey Sloane Memorial Hospital. Meredith arrivera-t-elle à supporter de la voir au quotidien ? Réponse à partir du 1er février à 20h55 sur TF1 !

Redécouvrez ci-dessous les moments marquants de la saison 11 de Grey's Anatomy :