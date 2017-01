Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’attente est sur le point de prendre fin pour les amateurs de Grey’s Anatomy. Après avoir suivi les six premiers épisodes de la saison 12 en juin dernier, ils retrouveront la suite de leur série préférée à partir du mercredi 1er février 2017 à 20h55. L’occasion pour eux de découvrir comment Callie Torres (Sara Ramirez) va gérer la situation très délicate dans laquelle elle se trouve.

Après avoir vécu une séparation compliquée avec Arizona Robbins (Jessica Capshaw), la chef de chirurgie orthopédique a en effet connu un nouveau coup dur dans sa vie sentimentale dans les premiers épisodes de la saison 12. Totalement sous le charme d’une jeune médecin baptisée Penny Blake (Samantha Sloyan), Callie Torres est tombée des nues en découvrant, lorsqu’elle a présenté sa nouvelle compagne à ses amis, que cette dernière n’était autre qu’un des médecins qui se sont mal occupés de Derek Sheperd (Patrick Dempsey). Des soins inadaptés qui ont conduit à la mort du mari de Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Sous le choc en découvrant l’invitée surprise à ce dîner qu’elle organisait, la jeune veuve a plutôt mal réagi en s’enfermant notamment de longs instants dans la salle de bain. Et le fait que Penny soit la nouvelle résidente du Grey Sloane Memorial Hospital ne va pas calmer la tension qui règne au sein des médecins. Callie pourrait bien être obligée de faire un choix entre son cœur et certains de ses amis qui ne supportent pas de voir, au quotidien, celle qu’ils jugent responsable de la mort de Derek. Comment va réagir Callie Torres ? Réponse à partir du mercredi 1er février à 20h55 sur TF1 !

En attendant la suite de la saison 12, retour en images sur les moments les plus marquants de la saison 11 :

s