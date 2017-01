Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs saisons déjà, la relation amoureuse entre April et Jackson rythme les épisodes de Grey’s Anatomy. Entre eux, la complicité est évidente – d’autant que les acteurs Sarah Drew et Jesse Williams sont amis dans la vie - mais tout ne va pas se dérouler comme prévu pour les deux chirurgiens. Pour rappel, après le départ d’April sur une zone de guerre suite au décès de son bébé, Jackson se renferme et tente de tirer un trait sur sa relation. Au début de cette douzième saison, April, toujours attristée par la perte de son enfant, revient dans le but de sauver son mariage. Mais la chirurgienne se retrouve confrontée à l’indifférence de Jackson, qui lui demande même de quitter leur appartement. Dans le deuxième épisode, alors qu’elle est mise en quarantaine des suites d’une allergie cutanée, Jackson ne lui rend visite qu’une seule fois et reste distant. Une véritable déception pour April Kepner.

Les deux derniers épisodes diffusés – avant le changement de programmation du 8 juin dernier sur TF1 – relatent l’arrivée de Penny Blake, l’interne responsable de la mort de Derek Shepherd. Si cette intrigue ne concerne pas le couple formé par April et Jackson, l’épisode est marqué par les aveux d’April qui révèle qu’elle a déjà fait une erreur en tant que résidente et a tué un patient par erreur. L’épisode "Premier jour en enfer" est aussi l’occasion pour April de se charger d’un cas important, celui d’un jeune garçon du Moyen-Orient, atteint de plusieurs tumeurs des mains. pour suivre les aventures d’April et Jackson. Arriveront-ils à se réconcilier ? Réponse bientôt.

