Par Marine Madelmond

Après plusieurs mois de pause, la série Grey’s Anatomy revient dès le 1er février prochain sur TF1. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver les chirurgiens du Grey Sloan Memorial. Mais qu’en est-il de Jo et Alex ?

Depuis le 8 juin dernier, date des deux derniers épisodes de Grey’s Anatomy diffusés sur TF1, les téléspectateurs trépignent d’impatience à l’idée de retrouver les chirurgiens du Grey Sloan Memorial. Et le début de cette douzième saison a été marqué par le retour d’April Kepner, l’arrivée d’une nouvelle interne du nom de Penny Blake mais aussi la venue de Nathan Riggs, chirurgien cardio-thoracique. Mais qu’en est-il de Jo et Alex ? Dans les premiers épisodes de cette douzième saison, le couple continue de vivre leur histoire d’amour mais Jo a une révélation à faire à son compagnon… En effet, après une discussion avec sa collègue Stéphanie, la jeune femme décide de confronter Alex pour lui avouer ce qu’elle ressent. Si les scénaristes nous ont d’abord guidés vers la piste d’une grossesse pour Jo, il n’en est rien. Cette dernière a juste trouvé un document provenant d’une clinique de fertilité. Alex lui avoue alors qu’il a demandé à ce que les ovules d’Izzie soient congelés. Après cette révélation, le chirurgien pédiatrique annonce finalement ses sentiments à Jo et lui présente ses excuses.

Toujours très proche de Meredith, Alex continue de soutenir son amie et notamment depuis l’arrivée de Penny Blake, l’interne responsable de la mort de Derek Shepherd. De son côté, Jo connaît des tensions avec les autres internes et notamment Stéphanie. Les deux jeunes femmes se disputent lors de l’épisode 4. Jo et Alex passeront-ils une nouvelle étape dans leur relation ? Réponse le 1er février prochain à partir de 20h55 sur TF1.

Retrouvez LA saison qui a marqué les fans !