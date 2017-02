Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Vous aviez rendez-vous mercredi 22 février sur TF1 pour suivre la suite de la saison 12 iéndite en France de Grey’s Anatomy : vous n’étiez pas là ? Petit résumé destiné à vous, et rien qu’à vous !

Grey’s Anatomy, S12E13 : Le résumé de l’épisode « Au centre de l'attention »

Un quatuor composé de Meredith, Bailey, Callie et Jackson vont dans un hôpital militaire pour une opération sur un soldat atteint d’une tumeur, une opération très complexe autant sur la table d’opération qu’à côté. En effet, le major Thorpe, médecin et ami du patient, s’y oppose ! Devant la difficulté de la procédure, Callie ne sait plus comment faire… jusqu’à en perdre ses moyens…





« Perdre ses repères », un épisode-clé de la saison 12 de Grey’s Anatomy

Devant le trop grand confort dans lequel les internes semblent installés, Richard Webber décide de faire changer de service tous les résidents. Ainsi, Penny se retrouve avec Amelia et Riggs, Stephanie avec Alex Karev, Jo avec Meredith, et Ben avec Robbins. De son côté, Amelia s’occupe d’un homme qui a été victime d'une hémorragie cérébrale. A son réveil, et avec surprise, il réclame sa femme… et non celle avec qui il vit depuis onze ans !





Découvrez EN EXCLUSIVITE ce qui vous attend mercredi 1er mars dans Grey’s Anatomy sur TF1