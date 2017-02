Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Derek Shepherd fait son apparition dès les premières secondes de l’épisode 12 de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Notre docteur Mamour préféré, l’un des meilleurs neurochirurgiens du pays, a brutalement disparu lors de la saison 11. En effet, c’est après de nombreuses disputes avec sa femme Meredith Grey qu’il décide de s’éloigner. Mais le manque est trop fort, il se rend compte au fur et à mesure des épisodes que sa place est aux côtés de sa femme et de ses enfants. Sur la route pour démissionner de son poste à Washington, Derek est victime d’un grave accident au cours duquel il décède. Et il manque beaucoup aux internautes...

Son fantôme toujours présent

Derek fait son grand retour dans la vie du Grey Sloan Memorial dans l’épisode « Une nouvelle chance ». En effet, son fantôme est bel et bien présent et notamment lorsque Meredith reconnait l’un des patients sur lesquels les deux amoureux ont travaillé ensemble. C’était la première journée de notre héroïne, et cela lui tient beaucoup à cœur. Elle se souvient de tout le travail qu’ils avaient fait à deux. On peut ainsi apercevoir non seulement des flashbacks du docteur Mamour et sa phrase légendaire « c’est une belle journée pour sauver des vies », mais aussi entendre revenir son nom très régulièrement ! Et pour cause, c’est sa petite sœur Amélia Shepherd qui s’occupera du cas, et elle n’est pas sereine.

Derek, neurochirurgien indétrônable ?

C’est encore ce que pense Amélia qui est persuadée qu’elle n’arrivera jamais à soigner cette patiente. Elle en parle d’ailleurs à Owen Hunt, soucieuse, et certaine qu’elle ne vapas la sauver. Le cas est trop difficile, la pression trop lourde. La patiente elle-même lui met une certaine pression « Etes-vous aussi douée que votre frère ? ». On sent alors la neurochirurgienne à fleurs de peau et qui cherche se prouver qu’elle peut le faire, qu’elle peut être meilleure que lui… A la fin de l’épisode, on la voit bien fière de son travail, comparant la radio de son frère avec la sienne.

Derek, une histoire terminée

Mais il est bien mort et ne reviendra jamais. C’est ce que Meredith Grey tente de faire comprendre à sa patiente après que l’opération ait été un franc succès ! Elle lui demande :« Où est passé l’autre Derek Shepherd ? », notre héroïne lui répond « C’est une longue histoire… ». Alors bon vent, Docteur Mamour…

