Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

TF1 diffusait mercredi 15 février les épisodes 11 et 12 de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Sans contest, l’élément le plus marquant reste le divorce d’April et Jackson, incapables de se réconcilier.

La semaine dernière, Meredith Grey se faisait violemment agresser par un patient alors qu’elle était en train de le soigner au sein de l’hôpital. La chirurgienne avait dû alors passer de longues semaines allongée, immobile sur un lit, incapable de parler, et même d’entendre pendant un temps. Autour d’elle, la vie de ses collègues était toujours aussi chaotique pour certains. Dans les épisodes 11 et 12 de la saison 12, diffusés le 15 février sur TF1, la vie reprend son cours au Grey Sloan Memorial. Voici ce qu’il fallait en retenir



La fin de Jackson et April

"C’est l’un des divorces les plus simples que j’ai jamais vu". Cette simple phrase prononcée par l’avocat de Jackson est à faire froid dans le dos. Après des années d’amours et bien d’épreuves surmontées, April et Jackson ne peuvent plus faire face. Dans "Autopsie d’un mariage", à travers plusieurs flashbacks, on revit leur arrivée à Seattle, leur rencontre leur histoire, leur mariage, la grossesse d’April, et leur distance grandissante. "On a essayé, ça n’a pas marché, on se dispute pour les mêmes choses encore et encore, ça tourne en rond", analyse froidement le chirurgien. Après plusieurs semaines de thérapie, de discussion, d’un Jackson amoureux mais ne sachant comment avancer, de désir qui ne fait que masquer des problèmes plus profonds, le couple a donc décidé de mettre un terme définitif à son mariage. "C’est vraiment ce que tu veux ?", demande April quelques secondes à un Jackson qui a les larmes aux yeux.



Une grossesse surprise

En rentrant chez elle, April annonce à Arizona qu’elle est enceinte, et qu’elle le savait avant son rendez-vous chez l’avocat. Elle retarde cependant le moment de l’annoncer à Jackson, contre l’avis d’Arizona. Et lorsqu’Alex devine également sa grossesse, "Je suis en pédiatrie, j'ai deviné tout seul, t'es tout le temps joyeuse", lui dit-il même, il lui conseille la même chose. "Je me sens bien", se plait à répéter April afin de justifier son silence sur sa grossesse, de neuf semaines déjà.



La vérité sur la rivalité entre Owen et Nathan

Après des semaines d’interrogations, on sait enfin pourquoi Owen déteste Nathan. Dans les épisodes précédents, on apprenait qu’Owen avait eu une sœur, Meg, et que celle-ci et Nathan avaient été en couple. On apprenait également qu’Owen en voulait au chirurgien cardio-thoracique de n’avoir pu sauver sa sœur. Dans "Une nouvelle chance", Nathan explique enfin la vérité à Meredith. Il y a des années, alors qu’ils faisaient partie d’une unité spéciale de terrain, Meg et Nathan ont dû s’occuper d’un patient qui nécessitait d’être évacué. Mais il n’y avait de place que pour un médecin dans l’hélicoptère, la zone était peu sécurisée, de même que l’espace aérien. Nathan a donc refusé que Meg monte, mais le patient étant le sien, celle-ci a refusé. Ils se sont alors querellés, mais au final c’est Meg qui l’a emporté. "Elle avait raison, c’était son patient, j’aurais fait la même chose avec l’un des miens, je ne pouvais pas lui dire non", dit même Nathan à Meredith. Sauf que l’hélicoptère n’est jamais arrivé à destination. À ce jour personne ne sait réellement ce qu’il s’est passé, l’appareil a tout simplement disparu. Mais pour Owen, c’est Nathan qui aurait dû être à bord, et non sa sœur.







VIDEO. Regardez l'épisode 12 de la saison 12 de Grey's Anatomy