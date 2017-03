Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Grande nouvelle ! La treizième saison de Grey's Anatomy sera diffusée le 5 avril prochain avec deux épisodes inédits dès 20H55. La chaîne enchaîne donc directement après la diffusion des derniers épisodes de la douzième saison.

Depuis le 1er février, la chaîne diffuse la suite de la douzième saison de Grey’s Anatomy. Et cette deuxième partie a été riche en rebondissements. Entre rires et larmes, les personnages de la série créée par Shonda Rhimes ont été à plusieurs reprises bouleversés. Comment va s’achever cette douzième saison ? Réponse le mercredi 29 mars prochain. Il ne reste que six épisodes avant la fin de cette saison qui a marqué les esprits. Et il se pourrait que de nombreux rebondissements soient encore prévus à l’intrigue.

Pour rappel, cette douzième saison a été rythmée par la reconstruction de Meredith, après la mort de Derek Shepherd mais aussi par l’arrivée de plusieurs personnages : Penny Blake et Nathan Riggs. Côté cœur, si certains couples se sont formés, d’autres se sont déchirés à l’image d’April Kepner et Jackson Avery qui ont signé les papiers du divorce. Une rupture difficile à gérer pour de nombreux fans de la série. Arriveront-ils à se réconcilier avant la fin de cette douzième saison ? Plusieurs questions restent encore sans réponse. Soyez donc au rendez-vous pour découvrir la suite des aventures des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital.

Demandez le programme !

Mercredi 15 mars :

L’effet papillon

Cessez-le-feu

Mercredi 22 mars :

Quelqu’un à ses côtés

Etre mère

Mercredi 29 mars :

Amour et conséquences

Mariage pluvieux





Retrouvez Grey's Anatomy mercredi à 20H55 !