Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Durant une journée, Sarah Drew, Jesse Williams et Kevin McKidd ont répondu aux questions des fans présents lors d’un meeting organisé à Los Angeles. La réunion était ainsi proposée ce lundi par l’organisation SAG AFTRA, chargée de protéger les droits des acteurs durant leur carrière. Ce syndicat a donc organisé une convention en présence des acteurs de Grey’s Anatomy. Et comme en témoignent les clichés postés par Sarah Drew alias April Kepner, le trio était ravi de participer à l’événement. L’actrice a ainsi révélé quelques détails croustillants sur l’avenir du couple formé par April Kepner et Jackson Avery joué par Jesse Williams : « Une bonne relation amoureuse est basée sur une bonne, profonde et solide amitié, a déclaré l’actrice. Nous avons eu cette incroyable opportunité de vivre, de changer et de faire grandir les personnages. »

Des clichés de l'événement ont également été publiés sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont commenté la complicité des trois acteurs, visiblement ravis d’assister à cette conférence : « Le plus mignon des trios », peut-on lire. C’est certain, en plus d’être amis à l'écran, les acteurs le sont aussi dans la vie. Une complicité évidente, qui a ravi les téléspectateurs. Soyez au rendez-vous pour la fin de la douzième saison et le début de la treizième dès le 5 avril sur TF1.









Retrouvez Grey's Anatomy mercredi à 20H55 sur TF1 !