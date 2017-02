Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La tendance du #Nomakeup continue d’envahir les réseaux sociaux et faire parler d’elle. Chaque jour, nombreuses sont les personnalités à oser se montrer sans artifice, ni maquillage sur les réseaux sociaux. Et c’est toujours un succès. Les femmes du casting de Grey’s Anatomy n’échappent pas à la règle. Alors qu’on vous proposait de découvrir l’interprète de Lexie Grey (Chyler Leigh) sans maquillage sur Instagram, c’est au tour de Sarah Drew (April Kepner) d’oser faire le grand saut. Poser sans maquillage sur les réseaux sociaux est un geste fort pour les actrices de télévision. Elles encouragent ainsi les jeunes femmes à s’accepter telles qu’elles sont sans se cacher derrière un masque. Sarah Drew a donc joué le jeu avant de participer à une émission télévisée et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est toujours aussi sublime avec ou sans maquillage.

En légende de cette photo postée sur Instagram par l’interprète d’April Kepner dans Grey’s Anatomy, on pouvait lire : "Un selfie au hasard. Tellement au hasard". La communauté de Sarah Drew a littéralement inondé la star de compliments sur sa beauté naturelle. La jeune femme a battu le record de likes et de commentaires sur son compte. Drôle, spontanée et inspirante, Sarah Drew de la série Grey’s Anatomy est en passe de devenir un véritable modèle pour des millions de jeunes femmes dans le monde. Si vous voulez retrouver les aventures d’April Kepner, rendez-vous mercredi prochain dès 20h55 sur TF1.





Random post-facial selfie. So random. Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 22 Févr. 2017 à 16h59 PST