C’est une actrice engagée



Elle n’a pas attendu l’élection de Donald Trump mais depuis que l’homme d’affaires a accédé à la Maison Blanche, Sarah Drew multiplie les messages contre sa politique. Elle s’oppose farouchement au "Muslim Ban", elle a participé à la "Women’s March" coiffée de la célèbre perruque rose. Fervente supportrice de Barack Obama, elle avait pris l’habitude de lire à ses deux enfants le "Lettre à mes filles" du 44e président des Etats-Unis. Un livre qui l’avait d’ailleurs chamboulée puisque, comme elle le raconte sur son compte Instagram : "elle a fondu en larmes" en le lisant.



Elle est fan de Star Wars



Comme beaucoup d'Américains, Sarah Drew ne passe pas à côté d'Halloween. Et chaque année, elle se met en scène avec ses enfants dans des costumes toujours très élaborés. Pour la célèbre fête, en 2016, la joyeuse petite famille avait décidé de mettre Star Wars à l'honneur. L'actrice qui incarne April Kepner avait troqué la blouse de docteur pour les vêtements de... Rey, la mystérieuse jeune demoiselle combative qui a fait son apparition dans le septième épisode de la saga intergalactique. Elle avait par ailleurs déguisé sa fille en Ewok et son fils en Dark Vador miniature. Plus mignon, ça n'existe pas.





Elle est super pote avec Jesse Williams

Si April et Jackson sont les amoureux torturés de Grey's Anatomy, Sarah Drew et Jesse Williams ne sont pas ensemble. Mais, ils entretiennent une amitié très forte. L'actrice explique même que "Jesse est un ami très cher pour moi". Leur complicité n'est pas feinte et il n'est pas rare qu'on les aperçoive plaisantant ensemble sur leurs photos Instagram. Ils sont des grands fans du couple "Japril" qu'ils forment à l'écran et s'en amusent très souvent. La preuve avec l'album de mariage de Jackson et April, plus vrai que nature.







