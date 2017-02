Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Entre ses propos en interview et ses multiples posts sur Instagram, l’interprète de Meredith Grey n’a jamais caché son admiration pour celui qui fut à l’écran Hurricane Carter et Malcolm X.

Philadephia, Hurricane Carter, Malcolm X, American Gangster, Inside Man… On ne compte plus les succès de Denzel Washington. En plus de 30 ans de carrière, l’Américain a séduit et sa popularité en fait l’un des acteurs les plus appréciés de Hollywood. Et parmi ses admirateurs, il y en a une qui semble lui vouer un véritable culte : Ellen Pompeo.



Lorsque Denzel Washington est arrivé sur le tournage de Grey’s Anatomy pour réaliser l’épisode 9 de la saison 12, l’interprète de Meredith Grey était aux anges. D’ailleurs, lors d’une interview à Entertainment Weekly, elle n’a pas caché son admiration pour le comédien. "C’est un rêve devenu réalité, a-t-elle ainsi déclaré. Je l’admire tellement en tant qu’acteur. J’aime ses films, et j’ai adoré Antwone Fisher". Et de son propre aveu, la venue de Denzel Washington pour la réalisation d’un épisode de Grey’s Anatomy est une chance unique. "Nous n’avons jamais eu quelqu’un de son calibre pour réaliser la série", a-t-elle confié. "Le fait qu’il ne vienne pas de la télévision mais qu’il vienne du cinéma donne un autre niveau d’intelligence dans la manière de raconter l’histoire. Il ne suit pas une formule. Il ne fait pas ce que l’on fait d’habitude. C’est une expérience artistique complètement indépendante pour lui", a-t-elle également raconté.



D’autant que Denzel Washington n’a pas réalisé n’importe quel épisode de la saison 12, mais celui dans lequel Meredith se fait agresser, diffusé mercredi 8 février 2017 sur TF1. Et cet épisode était l’occasion pour l’actrice de se dépasser, comme elle l’a confié à Entertainment Weekly. "Je suis super excitée à l’idée que les fans voient l’épisode 9", a-t-elle ainsi déclaré. "C’est la meilleure chose que j’ai faite dans la série". Et l'actrice a d'ailleurs publié à de nombreuses reprises sur son compte Instagram des clichés en compagnie de l'acteur dans lequel elle ne masque ni son admiration ni son amitié à son égard...







@therealdebbieallen this guy...aka #thetruth can boss me around anytime #episode1209 #goodtvisntpretty @greysabc Une photo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 13 Oct. 2015 à 16h39 PDT





To say me and Denzel had a good time making 1209 is a bit of an understatement #shondalandproblems #youguysareinforit Une photo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 26 Janv. 2016 à 11h36 PST





In honor of our favorite day of the week #tbt to #1209 with the legend himself ...missing you @hellmannsam 💋 Une vidéo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 24 Mars 2016 à 14h48 PDT

