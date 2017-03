Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Décidément Jesse Williams est un acteur surprenant. L’an passé, il a étonné et forcé l’admiration d’Hollywood en livrant un speech fort sur l’égalité et la lutte contre le racisme, un aspect de sa personnalité que peu de personnes, hors des États-Unis, connaissaient. Mais surtout, ce que le public sait moins, c’est que le comédien a eu une vie très différente avant de se lancer dans la comédie, et avant d’intégrer Grey’s Anatomy en 2009.

En effet, avant cela, Jesse Williams était enseignant dans un lycée, une profession qu’il a exercée pendant six ans à Philadelphie, après un diplôme en études Afro-américaines, et en Films, arts et Médias. Il avait dans l’idée de suivre les traces de ses parents, tous deux enseignants dans des écoles publiques. Et dans une récente interview au magazine Téléstar, il s’est confié : "J’ai adoré cette période de ma vie. Aujourd’hui, je vois les points communs entre les deux métiers", explique-t-il. "Acteur comme enseignant, on se retrouve face à des gens qui n’ont pas toujours envie d’être là et qu’il faut convaincre. On doit être capable de retenir leur attention (…) Un beau challenge dans les deux cas".

En 2015 déjà, lors d’un entretien au Guardian, il s’était souvenu avec tendresse de ses années d’enseignement. "J’ai adoré être prof. C’est la meilleure chose que j’ai faite de ma vie. Mon job préféré. Cela me manque tous les jours", avait-il ainsi admis. Depuis sa plus tendre enfance, Jesse Williams a baigné dans les milieux activistes aux États-Unis, que ce soit à Chicago, où il est né, ou dans le Massachusetts où il a étudié. Et si d’ailleurs sa carrière d’acteur venait à prendre fin, il a déjà un plan de secours : devenir avocat spécialisé dans la défense des droits civiques. "Je pourrais toujours passer le barreau. C’est un domaine que j’aime, et qui me tient à cœur. C’est pour cela que je me lève le matin", dit-il.

VIDEO. Grey's Anatomy : la déclaration de Jackson