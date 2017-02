Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans Grey’s Anatomy, l’interprète d’April Kepner est une jeune femme pleine de vie passionnée par son travail, sa foi et ses amis. Dans la vraie vie, il semblerait que la jeune femme soit également très fan d’un certain sorcier à lunettes…

Si April Kepner avait dû être une sorcière dans l’univers de Harry Potter, dans quelle maison aurait-elle été placée ? Très réactive et très talentueuse, la chirurgienne a incontestablement sa place au sein de la cérébrale et rusée Serdaigle. Mais son courage et sa volonté à se dépasser, comme elle l’a notamment prouvé en s’envolant avec Owen Hunt en Jordanie pour venir en aide à des militaires, indiquent également qu’elle pourrait très bien s’entendre avec les Gryffondor. L’interprète d’April, Sarah Drew, paraît en tout cas incollable sur la saga Harry Potter, si on en croit son récent fil Instagram. Celui-ci est rempli de photos hommage à l’univers du sorcier à lunettes.



On y voit notamment l’actrice poser dans la peau du personnage de Tonks, perruque magenta et costume à l’appui. Si Sarah Drew en connaît un rayon sur Harry Potter et si elle prend la peine de se déguiser de la sorte, c’est en réalité que son fils est un grand fan ! Et à l’occasion de son cinquième anniversaire, sa maman lui a donc organisé une fête sur le thème Harry Potter. Et à regarder les clichés postés par l’actrice, on se serait véritablement cru à Poudlard. Des drapeaux aux couleurs des quatre maisons de sorciers étaient étendus un peu partout, le gâteau du jour mélangeait les différents lieux emblématiques de la saga, avec à son sommet un Choixpeau (en chocolat ?), et chacun pouvait même emporter un petit sac à l'effigie des différents sorciers.



Et Sarah Drew s’est personnellement beaucoup impliquée dans la préparation des festivités. « Micah [son fils, ndlr] et moi avons passé tous les après-midi du mois à faire des potions, des chocogrenouilles, des vifs d’or et des clefs volantes », écrit-elle en légende d’une photo plus vraie que nature. L’actrice avait même réalisé des baguettes magiques que l’on aurait dit tout droit sorties de chez Ollivander’s. Ellen Pompeo, Jessica Capshaw et Camilla Luddington ont de la concurrence : Sarah Drew pourrait bien emporter le trophée de « meilleure maman de l’année » !







Tonks and Trelawney! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 24 Janv. 2017 à 9h49 PST





Micah and I spent afternoons all month making potions, chocolate frogs, golden snitches and flying keys... Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 23 Janv. 2017 à 22h38 PST





And seriously-- look at this insanely gorgeous cake by @susans_sweets ! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 23 Janv. 2017 à 22h43 PST





Love this one ❤❤❤ Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 24 Janv. 2017 à 9h33 PST





Wands made with chopsticks, glue guns and spray paint, broomstick pencils, and "decorate your own" goodie bags!! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 23 Janv. 2017 à 22h40 PST





Worked hard all month with my 5 year old to plan his Harry Potter birthday bash this weekend! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 23 Janv. 2017 à 22h35 PST

