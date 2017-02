Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Ils se connaissent depuis très longtemps, ont fait leurs débuts au Grey Sloan Hospital ensemble et ont même habité dans la même maison pendant plusieurs années ! Mais que se passe-t-il vraiment entre Meredith Grey et Alex Karev ??

Karev très présent pour Meredith

Alex et Meredith vivent une très belle amitié. D’ailleurs, ce dernier semble même faire passer l’héroïne de votre série favorite Grey’s Anatomy avant sa propre petite amie Jo Wilson. En effet, Karev et elle se comprennent énormément et ont créé au fur et à mesure des saisons un lien presque fraternel. Ils s’aiment et seront toujours là l’un pour l’autre. Les téléspectateurs l’ont d’ailleurs bien remarqué lors de l’agression subie par la jeune femme par l’un de ses patients dans l’épisode 9 de la saison 12 diffusé le mercredi 8 février 2017 sur TF1. Alex a passé son temps près d’elle, et ne l’a jamais laissée tomber.

Une relation ambiguë ?

Beaucoup se posent la question et notamment Jo Wilson qui se sent de trop dans cette relation fusionnelle. Et si… notre Shonda Rhimes préférée avait décidé de rapprocher les deux chirurgiens pour finalement les voir en couple ? En tout cas, pour l’instant, ce n’est pas prévu du tout, Alex ayant demandé la belle Jo Wilson en mariage tandis que Meredith se remet tout juste de la mort subite de son mari ainsi que de sa violente agression. Elle ne semble d’ailleurs pas vouloir se remettre en couple avec quiconque. En fait, ce n’est qu’une très belle histoire d’amitié comme on les aime !









