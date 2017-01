Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pour garder la forme, Ellen Pompeo mise sur le sport. Mais contrairement à la majorité des personnes qui suent seules sur un tapis de course dans une salle de sport, la star de Grey’s Anatomy peut compter sur le soutien d’une coach personnelle pour entretenir son corps lorsqu’elle est à Los Angeles. Une entraîneuse avec laquelle elle travaille dans la joie et la bonne humeur.

Très active sur les réseaux sociaux, Ellen Pompeo a ainsi dévoilé mercredi, sur Instagram, une vidéo montrant la bonne ambiance qui règne lors de ses séances de sport. Pour s’amuser tout en faisant travailler ses abdos, la comédienne, qui incarne Meredith Grey dans la série de TF1, a trouvé une idée qui plaira à tous ceux qui aiment chanter dans leur douche, dans leur voiture ou sur la scène d’un karaoké. Musique à fond dans la salle d’entrainement, les deux femmes se musclent tout en faisant un playback enflammé. "On donne l’impression d’être juste couchées en train de se filmer, mais on faisait vraiment du sport, je le jure", a écrit Ellen Pompeo en légende de cette vidéo.

Plus en forme que jamais, Ellen Pompeo va faire son grand retour dans quelques semaines sur l’antenne de TF1. Les inconditionnels de Grey’s Anatomy découvriront en effet, à partir du mercredi 1er février à 20h55, la deuxième partie inédite de la saison 12. Des nouveaux épisodes qui ne seront pas de tout repos pour Meredith Grey. Éprouvée par le décès de son mari Derek Sheperd (Patrick Dempsey) à la fin de la saison 11, elle devra composer avec l’arrivée dans sa vie et à l’hôpital de Penny Blake. Petite amie de Callie Torres (Sara Ramirez), cette dernière fait partie des médecins responsables du décès de Derek.





We look like we are laying down videoing (is that a word?) ourselves but we were working out I swear 💪🏽 @Nicolewinhoffer right? #theresnothingwrongwithaworkoutnap Une vidéo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 11 Janv. 2017 à 15h23 PST

Retrouvez ci-dessous les moments marquants de la saison 11 de Grey's Anatomy :