Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

On l’a découvert il n’y a pas si longtemps et déjà le beau-gosse aux yeux bleus fait des ravages au Grey Sloan Memorial ! Il connait Owen Hunt et les deux hommes ne peuvent pas se supporter mais le mystère est resté entier sur cette querelle jusqu’à l’épisode du mercredi 15 février 2017 diffusé à 20h55 sur TF1. Les téléspectateurs ont enfin pu comprendre les raisons de cette dispute, et elles ne sont pas si anodines que ça…

Il a laissé partir Meg, la sœur d’Owen

Après une intervention non réussie, Meredith veut savoir ce qu’il s’est passé entre les deux hommes. Elle sait de par la version de son ami Owen que Nathan a mis Meg, la sœur d’Owen, dans un hélicoptère qui s’est crashé, mais cela ne lui suffit pas. Meredith veut connaitre la version du docteur Riggs « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». Il raconte à la chirurgienne que les deux amoureux travaillaient ensemble dans une unité de terrain. L’un des patients de Meg nécessitait une évacuation et Nathan Riggs, soucieux de cette dernière, refusa qu’elle monte et souhaitait être à bord de cet hélicoptère à sa place. Mais sa petite amie en avait décidé autrement : c’était son patient, elle devait l’accompagner. Aussi, il accepta après maintes querelles. « J’aurais fait la même chose avec l’un des miens, je ne pouvais pas lui dire non ». L’hélicoptère a alors disparu, et Meg avec. Une situation que Owen ne peut supporter.

Owen ne peut pas pardonner

Owen est très perturbé par la venue de Nathan Riggs au Grey Sloan Memorial et ne semble pas prêt à pardonner l’homme qu’il considère comme responsable de la disparition de sa petite sœur, Meg, qu’il décrit comme une personne formidable. D’ailleurs, sa présence lui est tellement insupportable qu’il finit par le frapper en plein milieu de l’hôpital. Une situation que ne comprend pas Amelia Shepherd, qui demande à ce dernier des explications. Peu loquace, elle lui rappelle malgré tout que sa sœur aimait Nathan Riggs, et qu’il doit se raccrocher à cet amour. Selon elle, il y avait une raison, et Owen doit pouvoir pardonner à l’homme que sa sœur aimait. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait avec Meredith lorsque son frère Derek a disparu soudainement.

