La 43e cérémonie des People’s Choice Awards avait lieu le 18 janvier à Los Angeles. L’occasion pour certains acteurs d’être présents afin de défendre leur projet, film ou série télévisée. Et ça tombe bien, Grey’s Anatomy a remporté deux nouvelles récompenses.

Depuis 2005, date de la première diffusion aux Etats-Unis de la série Grey’s Anatomy, les fans sont de plus en plus nombreux à suivre les aventures des chirurgiens de Seattle. Créée par Shonda Rhimes, la série connait, depuis ses débuts, un véritable succès et accumule les fidèles. Ce n’est donc pas un hasard si le show diffusé sur la chaîne américaine ABC a raflé de nombreuses récompenses. Le 18 janvier, lors des People’s Choice Awards organisés à Los Angeles, le show a remporté deux nouveaux trophées : celui de la meilleure série dramatique mais aussi celui du meilleur acteur dans un show, attribué à Justin Chambers qui joue le rôle d’Alex Karev.

Très active sur les réseaux sociaux et présente lors cet événement annuel, Camilla Luddington – qui a affiché son baby bump sur le tapis rouge – était heureuse de remporter cette nouvelle récompense. Une fierté pour celle qui joue le personnage de Jo Wilson depuis la neuvième saison : "Si reconnaissante pour toutes les personnes qui ont voté pour la série, a-t-elle écrit. Je peux embrasser ce trophée une nouvelle fois grâce à vous." Pour rappel, la série Grey’s Anatomy a déjà remporté plusieurs récompenses lors des People’s Choice Awards : en 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2015. Pour ne pas manquer les nouveaux épisodes, il faudra être au rendez-vous le 1er février prochain à partir de 20H55 sur TF1.





Sooooo thankful to all of you who voted for us!!!!! I get to smooch the award again this year because of YOU! 💋 #peopleschoiceaward2017 #greysanatomy Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 18 Janv. 2017 à 22h47 PST

