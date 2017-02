Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La dream team est de retour ce soir dans Grey’s Anatomy. Meredith, Bailey, Callie et Jackson sont appelés en renfort dans un hôpital militaire pour réaliser une opération très complexe. Un épisode qui pourrait se révéler plein de surprises.

Vous le savez, comme chaque mercredi vous avez rendez-vous avec deux nouveaux épisodes de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Et les épisodes de ce soir s’annoncent particulièrement haletants et surtout riches en surprises. Petit avant-goût de ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir. En première partie de soirée, Meredith, Bailey, Callie et Jackson vont quitter le Grey Sloan Memorial pour se rendre dans un hôpital militaire afin de réaliser une opération qui s’annonce particulièrement complexe. Ils vont devoir opérer d’urgence un vétéran atteint d’une tumeur très agressive. Un challenge de taille mené par Callie Torres qui va pour la première fois se laisser envahir par le doute. Un nouveau médecin va faire son apparition dans cet épisode. Très séduisant avec son regard de braise, il pourrait bien faire chavirer le cœur d’un de nos personnages.

En seconde partie de soirée, il va y avoir du changement. Richard va décider d’offrir à ses équipes, la chance de sortir de leur zone de confort. Les binômes internes/ titulaires vont être complètement inversés. Qui s’en sortira sans trop de séquelles ? Arizona va également connaître quelques soucis avec le suivi d’une grossesse de quadruplés et rien ne va se passer comme prévu. April s’apprête également à prendre une décision importante dans cet épisode et il se pourrait bien que son destin en soit changé à jamais. Pour découvrir en détail les épisodes de Grey’s Anatomy, rendez-vous ce soir dès 20h55 sur TF1.

