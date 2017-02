Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

On connaissait les pouvoirs magiques de Shonda Rhimes qui arrive toujours à nous faire pleurer et rire en même temps, mais cette fois-ci c’est Denzel Washington qui nous ébahit ! En effet, et ce grâce à un seul unique épisode diffusé le 8 février 2017 sur TF1, le réalisateur a permis aux téléspectateurs et fans de la série de se retrouver à la place de… Meredith Grey !

Le téléspectateur devient ACTEUR

Mais comment cela est-il possible ? Tout simplement grâce au plan utilisé par Denzel Washington : le plan subjectif. Le spectateur emprunte ainsi le regard d’un personnage et perçoit tout ce qui se passe autour de lui en même temps que ce dernier. On parle alors d’un « regard-caméra ». De ce fait, le spectateur ne fait plus qu’un avec le personnage en question ! Denzel Washington a ainsi permis aux fans de la série d’être impliqués plus que jamais dans l’épisode « The Sound of Silence ».

Dans les yeux de Meredith Grey

Le plan est d’autant plus pertinent que Meredith, durant l’épisode « The Sound of silence » (le bruit du silence), n’entend plus pendant un laps de temps : l’occasion pour le spectateur de vivre, en même temps que cette dernière, le silence. Le son est donc coupé pendant plusieurs minutes. Shonda Rhimes avait par ailleurs donné pour directives au nouveau réalisateur de mettre en avant un moment marquant et bouleversant de la vie de son héroïne préférée, veuve depuis peu. Quoi de mieux, donc, que de placer le téléspectateur à sa place pour qu’il ressente les émotions de cette dernière ? Une idée de génie utilisée pour la première fois dans Grey’s Anatomy, et qui rend cet épisode UNIQUE.

Et vous, vous avez aimé être Meredith Grey le temps de l’épisode 9 de la saison 12 diffusé le 8 février 2017 sur TF1 ?

