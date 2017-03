Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

"C’est facile de savoir ce qu’on aurait dû faire quand on se repasse la scène". Voilà une phrase tirée de l’épisode "Un choix risqué" de la saison 12 de Grey’s Anatomy, diffusé le 8 mars, qui résume bien la situation qui s’annonce pour le couple Bailey-Warren. Dans le dit épisode, alors qu’un code rose est déclenché au Grey Sloan Memorial Hospital à cause de la disparition d’un enfant, toutes les portes du bâtiment, ainsi que les ascenseurs se retrouvent bloqués. Pour les médecins, c’est l’enfer.

C’est ainsi que Warren se retrouve coincé avec DeLuca alors que ceux-ci transportent au service obstétrique une femme enceinte, victime d’un carambolage, et dont la santé se dégrade de minute en minute. Lorsque le code est déclenché, Warren, en tant que résident, doit prendre une décision : attendre les autres chirurgiens et les ascenseurs, ou tenter de sauver la vie de la patiente. Ne voulant perdre ni la mère, ni l’enfant, il décide de pratiquer une césarienne sur place, sous le regard choqué de DeLuca. Et lorsque les portes se débloquent, Bailey arrive et voit son mari, un bébé qui ne respire pas dans les mains, et une patiente dans un bain de sang. S’ensuit alors l’enquête de celle qui est devenue chef de la chirurgie pour tenter de déterminer comment son époux a pu en arriver à opérer une patiente sans autorisation.

Les internautes en stress

La tension monte au sein du couple, Warren se justifiant en affirmant qu’il n’avait d’autre choix que d’opérer afin de sauver la mère et l’enfant, Bailey lui posant toute sorte de questions pour déterminer s’il a agi en tant que professionnel, ou si au final l’orgueil de son mari est devenu trop important et a conduit à une mauvaise décision. La réponse ne plait pas au résident : en observant les caméras de surveillance, Bailey a découvert que les portes des ascenseurs s’étaient débloquées quelques secondes seulement avant que son mari n’ouvre la patiente… Et sur internet, les fans de la série semblent avoir particulièrement suivi la dispute. Certains se montrant même plutôt stressés…

































