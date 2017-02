Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Depuis 12 ans, la série Grey’s Anatomy n’en finit plus de nous surprendre et de nous faire rêver. Pour le meilleur et pour le pire, voici le top 3 des personnages qui nous manquent le plus dans la série.

C’est la triste loi des séries : certains partent et d’autres restent. Et après 12 années d’existence, le show Grey’s Anatomy crée par Shonda Rhimes n’échappe pas à la règle. De nombreux personnages ont, en effet, quitté la série au cours des années et le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré le temps qui passe certains personnages manquent toujours autant aux spectateurs. Alors qu’on s’apprête à découvrir les nouveaux épisodes de la saison 12 de Grey’s Anatomy diffusés chaque mercredi soir dès 20h55, MYTF1 vous propose de découvrir le top 3 des personnages de la série qui manquent le plus aux téléspectateurs. Attention, cet article peut contenir des spoilers, on vous aura prévenu. Sortez les mouchoirs et préparez-vous à vivre un moment de grande nostalgie.

Derek Shepherd

C’est sans conteste LE personnage qui nous manque le plus dans Grey’s Anatomy. Depuis le pilote de la série, les téléspectateurs se sont attachés à Meredith et à Derek, mais surtout à leur histoire d’amour qui n’a vraiment pas été de tout repos. Derek Shepherd est à la fois un repère dans la storyline de la série, mais également pour les téléspectateurs. Pendant plus de 11 ans, il a quasiment été impossible d’imaginer l’un sans l’autre. Malheureusement et ce malgré le succès de la série, on en aurait presque oublié que des acteurs se cachent derrière les personnages et qu’au fil des années, ils ont envisagé de nouveaux projets de carrière. Patrick Dempsey a choisi de quitter la série à la fin de la saison 11. Les téléspectateurs sèchent encore leurs larmes après ce départ des plus tragiques.

Cristina Yang

Cristina Yang, c’est l’alter ego de Meredith. Les deux jeunes femmes ont rapidement cultivé leur amitié dès les premiers épisodes de la série. Une relation très "spéciale" pour deux personnages pas vraiment comme les autres. Meredith sans Cristina ? Impossible ! C’est comme imaginer Derek sans Meredith. Mais rapidement les deux jeunes femmes ont dû se résigner à l’évidence. Une fois diplômées, elles devaient se séparer pour vivre leur vie chacune de leur côté. Mais rien n’aurait été possible si Cristina n’avait jamais retrouvé Preston Burke pour lui offrir la possibilité de prendre sa place en Suisse. Aujourd’hui même si Alex Karev est devenu le meilleur ami de Meredith, les téléspectateurs se languissent de cette relation entre Cristina et Meredith.



Izzie Steevens

Izzie Steevens dans Grey’s Anatomy c’est celle qui a réussi à mêler beauté et intelligence. Elle fut l’un des premiers personnages à quitter la série en 2010 et le moins que l’on puisse dire c’est que son départ ne nous aura pas laissé indemne. Même si officiellement, l’actrice souhaitait se consacrer à sa carrière cinématographique, les rumeurs de mésentente avec Shonda Rhimes ne l’ont pas épargnée. Son petit côté gaffeur, sa générosité et sa relation tumultueuse avec Alex Karev nous manque toujours autant. Les rumeurs sur un éventuel retour dans la série pullulent très régulièrement sur Internet et les réseaux sociaux, mais pour le moment, elles ont toutes été démenties par l'actrice.



Rendez-vous ce soir pour de nouveaux épisodes