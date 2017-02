Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Chaque saison, c’est pareil. Un nouveau médecin sexy intègre le casting de Grey’s Anatomy. Alors qu’on vient tout juste de faire connaissance avec le personnage de Will Thorpe, MYTF1 vous propose de découvrir le classement des médecins les plus sexy de la série.

Attention les yeux, la température risque de monter d’un cran. Vous le savez, chaque mercredi soir, vous avez rendez-vous avec deux nouveaux épisodes inédits de la saisons 12 de Grey’s Anatomy dès 20h55 sur TF1. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi les épisodes précédents. Meredith et son équipe se sont rendus dans un hôpital militaire pour réaliser une opération aussi dangereuse qu’inédite. Lors de cet épisode, elle a fait la rencontre d’un médecin très sexy : Will Thorpe qui n’a vraiment pas laissé les internautes indifférents. Shonda Rhimes, la réalisatrice du programme est bien décidée à gâter ses téléspectateurs avec des médecins plus sexy les uns que les autres. MYTF1 vous propose de découvrir le classement des médecins dont le physique a le plus séduit les téléspectateurs.

Derek Shepherd

Le mari de Meredith n’est, certes, plus dans la série, mais il garde toujours une place spéciale dans le cœur des spectateurs. Dès le premier épisode, il a su séduire, à la fois Meredith et les téléspectateurs. Son brushing légendaire, son regard de braise et son talent pour la neurochirurgie l’ont fait passer dans la légende. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu aussi rapidement le seul et l’unique Dr Mamour.

Jackson Avery

Même si Jesse Williams clame haut et fort qu'il n'est pas un beau gosse, ses beaux yeux bleus ont fait craquer toutes les téléspectatrices. Et si aujourd'hui, son personnage traverse quelques turbulences dans sa vie de couple avec April Kepner, Jackson Avery prend sans difficulté la deuxième place de ce classement. Intelligence et beauté, Jackson Avery a toutes les qualités pour prendre le titre d'homme parfait, n'est-ce pas ?

Alex Karev

Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, Alex Karev fait lui aussi partie du classement des mecs les plus sexy dans la série Grey's Anatomy. Depuis le lancement de la série, il a pris l'étiquette du bad-boy séducteur. Aucune fille ne pouvait lui résister. Mais au fil des saisons, il a réussi à briser sa carapace, à raconter son histoire, mais surtout à conquérir les téléspectateurs qui n'imaginent désormais plus la série sans lui.

