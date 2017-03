Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La relation entre Jackson et April n’a pas été de tout repos. Retour sur le top 3 des moments de ces deux personnages que les téléspectateurs ont surnommé Japril.

Avant de retrouver deux épisodes inédits de la saison 12 de Grey’s Anatomy diffusés le mercredi soir sur TF1, MYTF1 vous propose de revenir sur le Top 3 des moments Japril. Entre les deux médecins, les choses n’ont pas été, ce qu’on pourrait dire, évidentes. Mais au fil des saisons, Jackson et April n’ont pas pu nier l’évidence et leur attirance réciproque. Ils se sont mis en couple pour le meilleur et pour le pire. Alors qu’on attend de savoir comment se passera la deuxième grossesse d’April, retour sur les 3 moments phares du couple Japril.

Leur première fois

Dans la saison 8, à la veille de leurs examens finaux, Jackson et April cèdent à la tentation et passent leur première nuit ensemble. Depuis le temps que ces deux là se tournaient autour, les téléspectateurs ont été ravis d'assister à leur rapprochement qui laissait peu de doute sur l'avenir de leur relation. C'était un moment particulier pour April puisqu'on vous rappelle qu'elle avait choisi de rester vierge jusqu'à son mariage.

La déclaration d'amour de Jackson

Personne n'a oublié cette saison, cet épisode là. Dans la saison 10 de Grey's Anatomy, April a décidé de passer un cap et d'accepter la demande en mariage de Matthew. Même si elle avoué ses sentiments à Jackson dans la saison précédente, ils n'étaient pas prêts à vivre en couple. Pourtant, le jour où April a enfilé sa robe de mariée et s'est avancée vers son mari, tout a changé pour Jackson. Le médecin a ENFIN fait sa déclaration à April. Japril était officiellement né.

Leur premier bébé

Même si la relation qui unit Jackson et April sent bon le romantisme, ils ont rapidement connu leur première épreuve en tant que couple. Leur premier enfin n'a pas vu le jour. Un événement tragique qui a poussé April à s'engager dans l'armée pour soigner d'autres personnes, mais surtout pour faire son deuil. Aujourd'hui, le couple a encore du mal à se remettre de cette épreuve.

