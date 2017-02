Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Grey’s Anatomy nous fait sourire tout comme nous fait pleurer de par ses scénarios toujours plus recherchés… L’épisode 9 de la saison 12 « The Sound of Silence » (le bruit du silence) le mercredi 8 février à 20h55 sur TF1 vous étonnera d’autant plus, voici pourquoi !

Un nouveau réalisateur : Denzel Washington !

Grand, beau, talentueux, Denzel Washington est aujourd’hui connu pour ses films tels que Philadelphia, The Hurricane ou encore Malcolm X. Réalisateur engagé, il a par ailleurs une autre casquette : celle d’acteur. Malheureusement, ce dernier ne porte que celle de réalisateur pour son passage dans la série Grey’s Anatomy… mais ne vous méprenez pas, c’est un mal pour un bien ! Et pour cause, l’épisode 9 de la saison 12, diffusé le 8 février à 20h55 sur TF1, a ce petit quelque chose que les autres n’ont pas…

Un casting un peu spécial

Aucun acteur n’avait été prévenu de la venue de Denzel Washington dans Grey’s Anatomy ! En effet, le casting n’a été informé qu’un jour avant que le réalisateur dirigerait l’épisode. Une belle surprise qui a évidemment fait plaisir à nos docteurs préférés ! Ellen Pompeo parle d’ailleurs d’un rêve enfin réalisé. Tous les acteurs seraient d’ailleurs tombés des nues lorsqu’ils ont lu le scénario poignant imaginé par Denzel Washington…

Un épisode centré sur Meredith Grey

Et cette dernière a hâte que les fans visionnent cet épisode ! Meredith Grey, mise en avant par Denzel Washington, est violemment agressée et doit se confronter à un silence assourdissant… Shonda Rhimes voulait que Denzel Washington centre l’épisode sur un moment brutal dans la vie de son héroïne, désormais veuve du docteur Mamour. Ellen Pompeo confiait d’ailleurs dans une interview au journal Entertainment Weekly qu’elle n’avait jamais autant aimé tourner un épisode, qui plus est sous la direction d’une telle figure. Grande fan de ce dernier, elle gardera un souvenir mémorable de « The Sound of Silence », totalement centré sur son personnage…

Rendez-vous ce mercredi 8 février 2017 à 20h55 sur TF1 pour un épisode porté sur le silence… mais qui fera beaucoup de bruit !

Regardez la bande annonce :