Après douze saisons, Shonda Rhimes arrive encore à surprendre les téléspectateurs. Après un crash d’avion dans lequel elle a perdu sa sœur, après le décès de plusieurs de ses amis proches, le départ de Cristina, les catastrophes naturelles auxquelles elle a survécu et la mort de l’homme de sa vie, Meredith Grey avait tout vu. Ou presque. Dans l’épisode 9 de la saison 12 de Grey’s Anatomy, spécialement réalisé pour l’occasion par un grand nom du cinéma mondial, Denzel Washington, Meredith Grey, alias Ellen Pompeo, s’est faite agresser par un de ses patients.



Une agression violente, dans son propre hôpital, qui est survenue alors que de l’autre côté du mur de la pièce dans laquelle elle se trouvait, April Kepner tentait de sauver la vie d’un accidenté et que quelques mètres plus loin, Owen Hunt et Amelia Shepherd étaient également en train d’opérer. Dans le feu des urgences, personne n’a pensé que quelque chose de grave pouvait arriver à Meredith, laissée seule avec un patient ayant tout juste fait une crise d’épilepsie.



Lorsque Penny découvre Meredith sur le sol, à peine consciente, elle alerte le reste de l’équipe. Tous s’affairent alors autour d’elle pour tenter de lui venir en aide. Sur Twitter, l’agression en elle-même aussi bien que les longues semaines de convalescence n’ont pas manqué de faire réagir les internautes.



























VIDEO. Meredith, violemment agressée par un patient