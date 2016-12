Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

On sait s’amuser chez les Britanniques ! L’actrice Camilla Luddington l’a prouvé en dévoilant une série de clichés de son week-end de Noël passé en famille en Angleterre. Et visiblement, chez les Luddington, "fêtes de fin d’année" riment avec l’expression "avoir un coup dans le nez". En effet, sur l’une des photos postées sur Instagram par l’interprète de Jo Wilson dans la série Grey’s Anatomy, il est possible de voir un sapin de Noël réalisé entièrement à partir de bouteilles de vin vides ! Et on ne parle pas là d’une petite dizaine de bouteilles, mais d’une petite centaine au bas mot. Entre les cadavres se cachent quelques boules de décoration de Noël, et au pied de ce sapin quelque peu original, plusieurs cadeaux attendent leurs heureux propriétaires.



"Arbre de Noël tout en bouteilles de vins à la maison, haha les Anglais savent y faire !", écrit Camilla Luddington en légende du cliché. La jeune femme n’a cependant pas dû elle-même en profiter. L’actrice est en effet enceinte de six mois, et évite donc l’alcool. Elle avait annoncé sa grossesse en octobre dernier. Et depuis, elle avait partagé plusieurs clichés de son ventre s’arrondissant un peu plus chaque jour. Par conséquent, pas d’alcool à Noël pour Camilla Luddington mais l’actrice a trouvé de quoi se consoler. Alors que sa famille tombait des bouteilles de vin, elle, avait jeté son dévolu sur une boisson parfaite pour l’hiver : du chocolat chaud, et au lit s’il vous plaît !











Wine bottle Christmas tree back home in England lol the Brits know how to do it Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 27 Déc. 2016 à 12h57 PST





Late night hot chocolate and salted caramel toffee in bed Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 26 Déc. 2016 à 19h18 PST

