Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Alex Karev est sans aucun doute, l’un des personnages préférés des spectateurs de la série Grey’s Anatomy. Depuis 13 ans, le personnage incarné par Justin Chambers n’a pas été épargné : ses soucis avec Izzie, son passé sombre avec son père… Alex Karev en a vu des vertes et des pas mûres. Depuis qu’il est devenu le meilleur ami et le confident de Meredith depuis quelques saisons, plus personne n’imagine la série sans lui. Mais depuis quelques jours, une étrange nouvelle fait le tour des réseaux sociaux et de certains médias : un spin-off autour du personnage d’Alex Karev serait en préparation…

Après Addison Sheperd, cela serait donc au tour d’Alex Karev de quitter la série pour voler de ses propres ailes si l’on en croit l’information révélée par le site internet itechpost. Dans un papier, le site avance une hypothèse qui pourrait bien être crédible. Compte-tenu de l’évolution du personnage d’Alex Karev dans la série, ils imaginent que le médecin pourrait quitter l’hôpital et Seattle pour aller refaire sa vie ailleurs. Un retournement de situation qui serait parfait pour débuter un spin-off. Reste donc à savoir si Shonda Rhimes aura envie de laisser partir Alex Karev de Grey’s Anatomy pour laisser sa chance au personnage dans un nouveau spin-off.

Alex, un personnage plus qu'attachant ?