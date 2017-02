Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Les fans de #GreysAnatomy se souviennent très bien du duo de choc Derek Shepherd/Mark Sloan ! Eh bien, voici comment Own Hunt et Nathan Riggs les ont imités.

Les téléspectateurs et fans de la série Grey’s Anatomy ont découvert Nathan Riggs dans la saison 12 de Grey’s Anatomy, et notamment dans l’épisode 8 diffusé le 1 février 2017 sur TF1. Aussi, le chirurgien n’est pour le moins pas passé inaperçu au Grey Sloan Memorial, notamment auprès d’un certain Owen Hunt…

Les meilleurs ennemis

Nos regrettés Mark Sloan et Derek Shepherd étaient les meilleurs amis du monde, jusqu’à ce que les deux hommes se séparent à cause… d’une femme. Et pas n’importe laquelle : Addison, l’épouse de Derek, avec laquelle Mark Sloan a eu une aventure. Malgré les tensions du début, les deux hommes s’étaient retrouvés pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, le docteur Mamour avait été présent lors de la mort de son acolyte, ayant succombé à ses blessures à la suite d’un crash d’avion. Une amitié qui nous rappelle fortement celle d’Owen Hunt et de Nathan Riggs ! Owen confie, dans l’épisode 10 de la saison 12, que le nouveau chirurgien était alors son meilleur ami, jusqu’à ce que sa petite sœur disparaisse. Il se livre à Amélia « Je le considérais comme mon frère »…

Et après ?

Alors comment ne pas croire à la réconciliation, surtout lorsque l’on voit les deux chirurgiens travailler en harmonie totale sur le cas d’un patient compliqué ? Ils sont incroyables et semblent ne former qu’une seule personne. Les chirurgiens présents n’en croient pas leurs yeux. Une telle alchimie ne peut pas être due au hasard, et c’est la raison pour laquelle les deux hommes semblent suivre l’exemple du docteur Mamour. Shonda Rhimes aurait-elle décidé de faire un clin d’œil à nos deux chirurgiens chouchous ?

