Grey’s Anatomy nous surprend toujours un peu plus. Chaque saison, Shonda Rhimes fait en sorte de nous épater. Aussi, votre épisode INÉDIT de ce mercredi 8 février 2017 diffusé sur TF1 sera d’autant plus étonnant qu’elle n’y est pas pour grand-chose !

Grey’s Anatomy rime aujourd’hui avec Shonda Rimes. En effet, depuis 2005, la talentueuse Américaine produit, réalise et met en scène votre série préférée. Elle a su nous tenir en haleine durant douze belles saisons et cela n’est pas prêt de se terminer ! Néanmoins, l’épisode qui sera diffusé le 8 février 2017 sur TF1 a pour spécificité d’avoir exclu la belle pour mettre à l’honneur… le grand Denzel Washington !



Le grand Denzel Washington au service de Grey’s Anatomy

Connu pour ses films tels que The Hurricane, Philadelphia ou encore Malcolm X, Denzel Washington a changé de registre en s’attaquant pour la première fois à la série télévisée médicale la plus connue du monde ! L’occasion pour lui de nous montrer qu’il peut aussi bien réaliser des films engagés, que réaliser un épisode de Grey’s Anatomy toujours plus surprenant et riche en émotions. En effet, Meredith sera pour la première fois contrainte de connaitre le silence profond…

Un scénario on ne peut plus étonnant et bouleversant, qui fera de cet épisode un épisode UNIQUE ! Rendez-vous ce mercredi8 février 2017 à 20h55 sur TF1 pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle

Découvrez les premières images de l'épisode :