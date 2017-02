Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 22 février, un nouveau personnage faisait son apparition dans la série Grey’s Anatomy. Il s’agit de Will Thorpe, incarné par Scott Elrod. Dans le treizième épisode du show créé par Shonda Rhimes, ce spécialiste s’est penché sur le cas difficile de son ami Brian Carson, un soldat atteint d’une tumeur. Aux côtés de Bailey, Callie et Meredith, Will Thorpe a tenté de sauver ce patient. Plutôt séducteur, le médecin est aussi tombé sous le charme de l’héroïne de la série. Mais après les nombreuses épreuves vécues par Meredith, cette dernière peine à ouvrir son cœur. Dans les deux prochains épisodes, Will Thorpe tentera de décrocher un rencard. Et leur relation pourrait bien prendre un tournant inattendu.

Agé de 42 ans, Scott Elrod ne pensait sans doute pas devenir acteur. D’abord pilote de moto expérimenté, il est ensuite devenu vice-président des ventes pour une entreprise de technologie. En parallèle, il a commencé une carrière dans le mannequinat, avant d’être repéré par la papesse des séries télévisées américaines, Shonda Rhimes. C’est dans le show How to get away with murder qu’il a fait ses preuves. Une bonne école.

Dans les deux prochains épisodes diffusés mercredi soir à partir de 20H55 sur TF1, Meredith Grey prendra donc une importante décision quant à sa relation naissante avec le beau Will Thorpe. Arrivera-t-elle à tourner la page ? Réponse demain !