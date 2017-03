Grey's anatomy - Saison 12 Episode 18 - Un choix risqué  

Suite à la disparition d’un enfant, Bailey déclenche le protocole de confinement de l’hôpital. Suite à un accident de voiture, une famille arrive à l’hôpital. La mère est enceinte. Ben et Andrew se retrouvent coincés dans un couloir avec cette dernière. Elle est dans un état critique et Ben décide de pratiquer une césarienne sur place sans l’équipement approprié. Quand le confinement est levé, Bailey découvre avec stupeur la situation. Alors qu’Arizona et April essaient de sauver la mère, Amelia, Alex et Nathan font tout pour maintenir le bébé en vie.