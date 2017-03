Amelia est de retour et cela se voit ! Meredith, Maggie et Amelia sont confrontées aux joies de la cohabitation ! Pendant ce temps, tous les résidents postulent pour la bourse de recherche Preminger et espèrent être choisis par Bailey et les titulaires. Penny découvre qu'elle peut également postuler. Rendez-vous mercredi 8 mars à 20:55 sur TF1 et MYTF1.