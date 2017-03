Inédit - Joséphine Ange Gardien de retour sur TF1 le lundi 3 avril !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

C’est un événement : le lundi 3 avril à 20h55 sur TF1, ne manquez pas l’épisode inédit de Joséphine, Ange Gardien intitulé « Sur le cœur » avec, en invités, Ingrid Chauvin et Arnaud Gidoin !

Joséphine de retour pour le 3 avril sur TF1 !

Marquez la date du 3 avril prochain d’une grande croix et réservez votre soirée : ce lundi-là, vous avez en effet un rendez-vous immanquable avec votre fiction favorite Joséphine, Ange Gardien ! Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’il s’agira d’un épisode inédit avec Ingrid Chauvin et Arnaud Gidoin en invités d’honneur !

Joséphine à la rescousse d’une maman malade

Dans cet épisode intitulé « Sur le cœur », Joséphine va venir en aide à Charline. Cette mère de famille va voir sa vie basculer quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cet événement dramatique bouleverse son quotidien et, ayant perdu sa propre mère de cette même maladie, elle peine à accepter la nouvelle et elle est en plein déni. Joséphine l’aidera à affronter cette épreuve et à envisager l'opération qui lui fait si peur plus sereinement.

