Joséphine, ange gardien : Ingrid Chauvin rejoint Mimie Mathy le 3 avril prochain !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les fans de Joséphine, ange gardien ne vont pas être déçu ! Le 3 avril prochain, à partir de 20h55, une guest star de renom partagera l’affiche avec Mimie Mathy. Ingrid Chauvin sera en effet de la partie pour l’épisode inédit Sur le cœur.

L’actrice de Femmes de loi et de Dolmen incarne Charline, mariée et mère de deux enfants, qui apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein, comme sa mère avant elle. Cette dernière ayant succombé à la maladie, Charline vit très mal cet événement dramatique et est en plein déni. Joséphine va alors l’aider à accepter la maladie et l’opération pour la combattre.

Même si les deux comédiennes se connaissent très bien, elles n’avaient jamais eu l’occasion de tourner ensemble auparavant. « Tout s’est très bien passé, confie Ingrid Chauvin. Jouer avec elle est très agréable car elle est aussi impliquée et studieuse que moi. »

Les deux femmes sont accompagnées pour l’occasion par Arnaud Gidoin qui interprète le mari d’Ingrid Chauvin dans l’épisode. Là aussi, la complicité a immédiatement été une évidence ! « J’ai découvert Arnaud sur ce tournage et l’alchimie a tout de suite été au rendez-vous, ajoute l’actrice. C’est un comédien très attentionné et cela a facilité notre jeu. Il y avait une bienveillance réciproque. Je n’ai pas du tout vu passer ces trois semaines ! »

Pour découvrir cet épisode inédit, rendez-vous donc le 3 avril, à partir de 20h55 sur TF1.