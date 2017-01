Souffrante, Mimie Mathy va devoir se faire opérer

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la troupe des Enfoirés commence sa série de concerts annuelle ce mercredi 18 janvier, elle doit faire face à l’absence de Jean-Jacques Goldman mais également à celle de l’irremplaçable Mime Mathy.



L’interprète de Joséphine Ange Gardien depuis près de 20 ans, a annoncé sur son blog qu'elle souffrait d'une hernie discale, suite à de folles rumeurs qui avaient couru sur son état de santé. "Je rassure tous ceux qui m’aiment : c’est une hernie discale. Je ne suis pas paralysée."

Elle a ensuite expliqué le 10 janvier dernier au micro de RTL qu’elle devait bientôt se faire opérer. "J’ai une grosse hernie discale que j’ai laissé traîner. Ça a fait une sciatique. J’ai enchaîné les tournages, comme on peut le voir régulièrement sur TF1. Et j’ai un peu trop tiré sur la corde. (…) Donc je me fais opérer la semaine prochaine," a-t-elle précisé à Marc-Olivier Fogiel.



Si elle a avoué à l’animateur avoir une certaine appréhension à l’idée de passer "5 heures sur le billard", l’actrice a choisi d’en rire, d’autant qu’elle dit faire confiance aux médecins qui vont s’occuper d’elle. "Je vais prendre un peu de repos après. Je vais arrêter deux mois, pas sans travailler, mais en me reposant et en remusclant tout ça," a-t-elle ensuite ajouté.

Mimie Mathy ne sera donc pas présente avec ses petits camarades qui vont se produire au Zénith de Toulouse pour récolter des fonds pour les Restos du Cœur. Celle qui fait partie de l’un des piliers de la troupe des Enfoirés depuis 1994 confie que sa décision a été "une déchirure". "Ça me fait mal au cœur de me dire que je ne serai pas avec les copains cette année," a-t-elle regretté.

Mais elle raconte qu’il lui fallait faire un choix pour être sur pied le plus rapidement possible pour reprendre les tournages. Donc pas de soucis à se faire, Mimie Mathy reprendra en avril prochain son costume de Joséphine Ange Gardien pour tourner de nouveaux épisodes de la série phare de TF1.