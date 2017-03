Charline, mariée deux enfants, voit sa vie basculer quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cet événement dramatique va venir bouleverser son quotidien. Joséphine va l’aider à affronter cette épreuve et envisager l'opération qui lui fait si peur, plus sereinement. Rendez-vous lundi 3 avril à 20:55 sur TF1 et MYTF1.