Joséphine, ange gardien - Police Blues  

En arrivant dans le commissariat de police de son client, le lieutenant Nicolas Vannier, Joséphine ne se doute pas qu'elle arrive en plein drame. Psychologue envoyée par le ministère, elle doit aider les hommes de ce commissariat à surmonter le choc créé par l'agression violente dont un de leurs collègues a été victime la veille et dont Nicolas Vannier se sent responsable... D'autant plus responsable qu'il soupçonne son propre fils, Julien, d'en être l'auteur. Et c'est le moment que choisit son épouse pour le quitter, l'accusant de délaisser son foyer en se laissant dévorer par sa mission de policier...