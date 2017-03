Joséphine, ange gardien - Une mauvaise passe  

Joséphine arrive à Bruxelles avec pour mission d'aider Véronique, trente-huit ans, vendeuse dans un supermarché. Son mari est décédé, la laissant criblée de dettes avec ses deux filles, Chloé et Vanessa. Surmontant un premier contact difficile, Joséphine s'impose dans l'intimité de Véronique et de ses filles, dont elle s'occupe en son absence. Après avoir évité à Véronique d'imiter une de ses collègues, Corinne, qui se prostitue pour arrondir ses fins de mois, elle tente de la faire renouer avec sa mère, qui l'a chassée quand elle avait dix-sept ans. C'est là, pour Joséphine, la clé de ses problèmes existentiels. Mais un grave contentieux subsiste et les retrouvailles échouent.