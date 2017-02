Juste un regard, une nouvelle mini-série avec Virginie Ledoyen

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si vous avez adoré le programme Une chance de trop avec Alexandra Lamy, diffusé en octobre 2015 sur TF1, voici une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans du genre. En effet, TF1 prépare une belle surprise à ses téléspectateurs, puisque l’adaptation du best-seller d’Harlan Coben Juste un regard est en préparation. Dans les rôles principaux de cette nouvelle mini-série, qui s’annonce d’ores et déjà palpitante, les téléspectateurs pourront retrouver la sublime Virginie Ledoyen ainsi que Thierry Neuvic. Parmi les autres membres du casting, d’autres noms sont d’ores et déjà annoncés comme Arthur Jugnot, Thierry Fremont, Jimmy Jean-Louis ou encore Mathilde Buisson. Juste un regard sera composé de 6 épisodes de 52 minutes.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pris connaissance de l’intrigue du roman à succès d’Harlan Coben Juste un regard publié en 2004, voici un petit résumé de l’intrigue. Cette nouvelle mini-série racontera l’histoire d’Eva Beaufils. Il aura suffi d’un regard sur une vieille photo, porteuse d’une incroyable révélation, pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n’est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera réponse à sa question… L’amour est-il plus fort que le mensonge ?