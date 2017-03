Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois dans Koh-Lanta, les aventuriers vont être répartis en trois équipes. D’où vient cette volonté ?

L’idée que l’on avait, c’était de surprendre nos aventuriers parce qu’ils étaient un peu installés en fin de compte. La séquence où une candidate découvre qu’elle fait partie de l’équipe Bleue est d’anthologie.

Qu’est-ce que cela va changer dans l’émission ?

Dans les épreuves, on assiste à un combat pour la première place. Mais il y a aussi un deuxième combat : les aventuriers vont tout faire pour ne pas arriver derniers et risquer l’élimination. Le jeu de l’élimination est beaucoup plus ciblé. Les candidats ont une chance sur six de sortir s’ils se retrouvent au conseil. Pour nous, c’est un moyen de focaliser sur les personnalités de manière beaucoup plus rapide.

Autre nouveauté : le collier d’immunité est cessible. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?

L'aventurier qui trouve le collier d’immunité peut le donner à un autre aventurier, qu’il soit dans son équipe ou non. Cela peut favoriser les alliances mais aussi les mésalliances.

Parlez-nous de ce nouveau casting…

L’équipe Bleue a été au-delà de nos espérances à la fois dans le meilleur comme dans le pire... Quoi qu’il en soit, ce casting révèle de la diversité sur le plan géographique, socio-cuturel... L’important, pour nous, c’était de trouver des candidats qui avaient envie viscérale de participer à Koh-Lanta. J’ai rencontré les 150 derniers sélectionnés pour comprendre leurs motivations.

Avez-vous testé les épreuves de Koh-Lanta comme Denis Brogniart ?

Avec Denis on a testé le naufrage. Et comme je suis une ancienne nageuse, je suis arrivée première femme (Rires). Il est arrivé devant moi. Il avait une volonté de dingue de ne pas me laisser gagner. Sachez juste, que, beaucoup de jeux ont été renouvelés cette année.

Une petite révélation sur cette nouvelle saison ?

Vous verrez, cette année, on a eu le meilleur camp de toute l’histoire de Koh-Lanta. Et le pire… C’est la première fois dans l’histoire du jeu que vous allez vous taper un fou rire devant l’un des camps en famille.

Ne loupez pas Koh-Lanta ce vendredi à 20h55 sur TF1