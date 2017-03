Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ça y est, c’est le grand jour, Koh-Lanta est de retour ! A partir de 20h55 ce soir sur TF1, Denis Brogniart vous emmènera au Cambodge sur l’île de Koh Rong pour une nouvelle saison exceptionnelle du grand jeu d’aventure.

Koh-Lanta : Cambodge, c’est la promesse d’une aventure riche en émotions et en rebondissements. Avec d’entrée de jeu, une nouveauté de taille sur l’île : il n’y aura pas deux, mais trois équipes ! En effet, outre les Rouges et les Jaunes, il faudra aussi compter sur les Bleus cette année. Trois équipes, c’est l’assurance d’avoir trois fois plus de suspense et surtout plus de pression pour celle qui se présentera au conseil. Car les aventuriers auront alors une chance sur six d’être éliminés, et non une chance sur dix comme c’est le cas habituellement.

Autre nouveauté, les colliers d’immunité sont désormais cessibles ! Ils pourront passer de main en main, d’équipe en équipe, et ainsi alimenter de nombreuses stratégies qui devraient ajouter du piment au jeu et le rendre toujours plus imprévisible.

Parmi les dix-huit aventuriers présents sur l’île de Koh Rong, qui tirera le mieux son épingle du jeu ? Qui sera le plus fort dans les épreuves ? Réponse dès ce soir, à partir de 20h55, sur TF1 !